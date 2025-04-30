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В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава уральской столицы Алексей Орлов назвал дату окончания отопительного сезона в Екатеринбурге.
Он также напомнил, что социальные учреждения будут отключать от тепла в последнюю очередь.
«Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда»,
– написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Он также напомнил, что социальные учреждения будут отключать от тепла в последнюю очередь.
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