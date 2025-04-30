В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона





написал градоначальник в своём телеграм-канале. «Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава уральской столицы Алексей Орлов назвал дату окончания отопительного сезона в Екатеринбурге.Он также напомнил, что социальные учреждения будут отключать от тепла в последнюю очередь.