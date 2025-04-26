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Ушёл из жизни первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ушёл из жизни выдающийся врач – первый главный детский анестезиолог Евгений Васильевич Девайкин. О его кончине сообщает министерство здравоохранения области.
Евгений Девайкин родился в 1941 году. В 1971 году окончил педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института и начал работать в клинике детской хирургии ГКБ СМП, затем продолжив свой профессиональный путь в Областной детской клинической больнице. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сократительная функция миокарда при комбинированной анестезии у детей», и в 1990 году был избран доцентом кафедры.
За годы своей научной деятельности написал около 100 печатных работ, монографию, два практических руководства и шесть рационализаторских предложений.
Евгений Девайкин родился в 1941 году. В 1971 году окончил педиатрический факультет Свердловского государственного медицинского института и начал работать в клинике детской хирургии ГКБ СМП, затем продолжив свой профессиональный путь в Областной детской клинической больнице. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сократительная функция миокарда при комбинированной анестезии у детей», и в 1990 году был избран доцентом кафедры.
За годы своей научной деятельности написал около 100 печатных работ, монографию, два практических руководства и шесть рационализаторских предложений.
«Евгений Васильевич был не только выдающимся врачом и учёным, но и замечательным педагогом, воспитавшим несколько поколений врачей-анестезиологов. Его преданность профессии, глубокие знания и богатый практический опыт снискали заслуженное уважение коллег и благодарность тысяч пациентов»,
– сказали в областном Минздраве.
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