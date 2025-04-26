Ушёл из жизни первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин

– сказали в областном Минздраве.

«Евгений Васильевич был не только выдающимся врачом и учёным, но и замечательным педагогом, воспитавшим несколько поколений врачей-анестезиологов. Его преданность профессии, глубокие знания и богатый практический опыт снискали заслуженное уважение коллег и благодарность тысяч пациентов»,