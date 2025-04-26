Уже около 132 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства — лидирует Основинский

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство городских общественных пространств. Как следует с сайта «Госуслуг», к сегодняшнему дню в нём приняли участие уже 132 533 человека.Лидерами опроса пока остаются Основинский парк (23 378 голосов), бульвар по улице Культуры (20 723 голоса) и набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова (19 309 голосов).В голосовании участвуют восемь территорий — по одной от каждого административного района Екатеринбурга. В числе претендентов также сквер на улице Амундсена, сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, парк имени Чкалова, парк имени 50-летия Советской власти и Преображенский парк.Итоги подведут 12 июня. Чтобы претендовать на софинансирование из федерального бюджета в 2026 году, Екатеринбургу необходимо привлечь к голосованию не менее 388 тысяч жителей старше 14 лет.