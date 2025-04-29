В Первоуральске подростка зажало в автоматических воротах — прокуратура начала проверку





— говорится в сообщении ведомства

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе оценку работе органов профилактики по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. Будет затребована документация о законности установления автоматических ворот организацией, обслуживающей указанный многоквартирный дом,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Первоуральске прокуратура организовала проверку после сообщений о травме подростка во дворе дома на улице Береговой. Инцидент попал в поле зрения надзорного ведомства после публикаций в СМИ. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.По предварительной информации, подросток вместе с друзьями пришёл к многоквартирному дому и начал кататься на автоматических воротах. В какой-то момент механизм зажал ему руки. Пытаясь освободиться, мальчик упал на землю и ударился.