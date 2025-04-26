Возрастное ограничение 18+
Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиций ко Дню Победы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 5 и 7 мая будет полностью ограничено движение в центре города. Это связано с подготовкой ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать 5 мая с 20:00 до 04:00 6 мая, а также 7 мая с 05:00 до 12:00. В это время движение перекроют на следующих участках:
— по проспекту Ленина — от улицы Карла Либкнехта до Репина;
— по улице Репина — от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
— по улице Татищева — от Репина до Мельникова;
— по улице Московская — от переулка Пестеревский до Малышева;
— по улице 8 Марта — от Малышева до Бориса Ельцина;
— по улице Бориса Ельцина — от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;
— по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
— по улице Пушкина — от Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Вайнера — от Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Урицкого — от Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Володарского — от Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Хохрякова — от Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Сакко и Ванцетти — от Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Шейнкмана — от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.
Запрещено будет движение всех видов транспорта: механических, электрических, гибридных автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Ограничения коснутся как проезжей части, так и тротуаров.
Ограничения будут действовать 5 мая с 20:00 до 04:00 6 мая, а также 7 мая с 05:00 до 12:00. В это время движение перекроют на следующих участках:
— по проспекту Ленина — от улицы Карла Либкнехта до Репина;
— по улице Репина — от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
— по улице Татищева — от Репина до Мельникова;
— по улице Московская — от переулка Пестеревский до Малышева;
— по улице 8 Марта — от Малышева до Бориса Ельцина;
— по улице Бориса Ельцина — от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;
— по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Первомайской;
— по улице Пушкина — от Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Вайнера — от Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Урицкого — от Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Володарского — от Антона Валека до площади 1905 года;
— по улице Хохрякова — от Малышева до проспекта Ленина;
— по улице Сакко и Ванцетти — от Антона Валека до проспекта Ленина;
— по улице Шейнкмана — от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.
Запрещено будет движение всех видов транспорта: механических, электрических, гибридных автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Ограничения коснутся как проезжей части, так и тротуаров.
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