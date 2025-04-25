В Екатеринбурге задержали рейс в Дубай: пассажиры ждут вылета более семи часов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В аэропорту Кольцово утром 4 мая был задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Дубай. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.По расписанию самолёт с номером рейса U6-737 должен был вылететь в 07:55, однако из-за технических причин отправление отложили. Согласно онлайн-табло Кольцово, новый ориентировочный вылет назначен на 15:15.На борту рейса ожидаются 102 пассажира. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, надзорное ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.