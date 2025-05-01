Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге несколько тысяч мотоциклистов открыли мотосезон
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге состоялась официальная церемония открытия мотосезона, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
В мероприятии приняли участие несколько тысяч мотоциклистов из разных районов региона. Безопасность колонны и зрителей обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.
По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Свердловской области Галины Кравченко, в прошлом году на территории региона произошло более 600 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 32 человека. В нынешнем сезоне количество мотопатрулей увеличено до 14 — это, по данным ведомства, позволит оперативнее реагировать на нарушения и снижать аварийность.
В мероприятии приняли участие несколько тысяч мотоциклистов из разных районов региона. Безопасность колонны и зрителей обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.
По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Свердловской области Галины Кравченко, в прошлом году на территории региона произошло более 600 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 32 человека. В нынешнем сезоне количество мотопатрулей увеличено до 14 — это, по данным ведомства, позволит оперативнее реагировать на нарушения и снижать аварийность.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
27 апреля 2025
27 апреля 2025
В Свердловской области за 3 месяца — 4 погибших и 33 пострадавших из-за пьяных водителей
27 апреля 2025
27 апреля 2025
В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
29 апреля 2025
29 апреля 2025