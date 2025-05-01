В Екатеринбурге несколько тысяч мотоциклистов открыли мотосезон

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялась официальная церемония открытия мотосезона, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.В мероприятии приняли участие несколько тысяч мотоциклистов из разных районов региона. Безопасность колонны и зрителей обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Свердловской области Галины Кравченко, в прошлом году на территории региона произошло более 600 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 32 человека. В нынешнем сезоне количество мотопатрулей увеличено до 14 — это, по данным ведомства, позволит оперативнее реагировать на нарушения и снижать аварийность.