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Свердловская область вошла в топ-3 регионов по бронированию глэмпингов на майские праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область стала одним из лидеров по бронированию глэмпингов на майские праздники 2025 года — на неё пришлось 3% от общего числа заявок по стране. Об этом сообщается в совместном исследовании Минэкономразвития России и сервиса Авито Путешествия.
Наибольшая доля бронирований пришлась на Московскую область и Татарстан — по 15%. В пятёрку популярных направлений также вошли Ярославская область (6%), Карелия и Тульская область (по 5%). Свердловская и Тверская области заняли позиции с равной долей — по 3%.
Эксперты отмечают, что за год предложение глэмпингов в России выросло более чем вдвое. В Свердловской области прирост составил 2,2 раза. Сейчас регион входит в число крупнейших по числу размещённых на платформе объектов (7% от всех глэмпингов страны), уступая только Московской области.
По данным исследования, основная мотивация гостей — отдых на природе без отказа от базового комфорта. В высокий сезон загрузка глэмпингов в популярных локациях достигает 100%, что подтверждает стабильный спрос на такой формат размещения.
Наибольшая доля бронирований пришлась на Московскую область и Татарстан — по 15%. В пятёрку популярных направлений также вошли Ярославская область (6%), Карелия и Тульская область (по 5%). Свердловская и Тверская области заняли позиции с равной долей — по 3%.
Эксперты отмечают, что за год предложение глэмпингов в России выросло более чем вдвое. В Свердловской области прирост составил 2,2 раза. Сейчас регион входит в число крупнейших по числу размещённых на платформе объектов (7% от всех глэмпингов страны), уступая только Московской области.
По данным исследования, основная мотивация гостей — отдых на природе без отказа от базового комфорта. В высокий сезон загрузка глэмпингов в популярных локациях достигает 100%, что подтверждает стабильный спрос на такой формат размещения.
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