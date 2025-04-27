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Свердловскую область накроют сильные дожди и ветер до 17 м/с
Фото: Ольга Медведева / Вечерние ведомости
МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. По данным спасателей, с вечера 3 мая и на протяжении всего дня 4 мая ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Жителям Свердловской области советуют отказаться от поездок на природу и мероприятий на открытом воздухе. Владельцам частных домов рекомендуют проверить ливнёвки и обеспечить сток дождевой воды, чтобы избежать подтоплений. Автомобилистам следует избегать скоплений воды, при ухудшении видимости — включать аварийку и при необходимости останавливаться на обочине. В случае резкого подъёма воды — покинуть машину и подняться на возвышенность.
Пешеходам советуют держаться подальше от зданий, деревьев и рекламных конструкций из-за риска падения предметов. МЧС также напоминает: при сильном ветре повышается угроза пожаров — необходимо строго соблюдать меры безопасности.
Жителям Свердловской области советуют отказаться от поездок на природу и мероприятий на открытом воздухе. Владельцам частных домов рекомендуют проверить ливнёвки и обеспечить сток дождевой воды, чтобы избежать подтоплений. Автомобилистам следует избегать скоплений воды, при ухудшении видимости — включать аварийку и при необходимости останавливаться на обочине. В случае резкого подъёма воды — покинуть машину и подняться на возвышенность.
Пешеходам советуют держаться подальше от зданий, деревьев и рекламных конструкций из-за риска падения предметов. МЧС также напоминает: при сильном ветре повышается угроза пожаров — необходимо строго соблюдать меры безопасности.
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