В Екатеринбурге отказались признавать особняк второй половины XIX века объектом культурного наследия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Дом Рожнова на углу Почтового переулка и улицы Пушкина в Екатеринбурге, построенный во второй половине XIX века, не получит охранного статуса. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области решило не включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия.«Отказать во включении объекта „Жилой дом И. Ф. Рожнова (вторая половина ХІХ в.)“, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Почтовый, д. 9/ул. Пушкина, д. 21, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области», — говорится в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства 30 апреля. Решение вступило в силу 1 мая.Дом Рожнова ранее находился в муниципальной собственности. В феврале он был продан с аукциона: победителем стала компания «Инокс», принадлежащая Русской медной компании (РМК). Здание обошлось новому владельцу в 59 миллионов рублей.Дом принадлежал кадомскому мещанину Ивану Фёдоровичу Рожнову. Примечательно, что это едва ли не единственное здание в Екатеринбурге, у которого за последние полтора века не изменился адрес.