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Екатеринбургский зоопарк перешёл на летнее расписание
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С первого майского дня Екатеринбургский зоопарк перешёл на летний режим работы. Администрация зоопарка пояснила, что это означает для его посетителей.
Поскольку с приходом весны увеличилось светлое время суток, меняются и часы работы Екатеринбургского зоопарка. Теперь с понедельника по пятницу посетить его можно с 10:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Кассы, по-прежнему, закрываются за час до окончания работы.
Весеннее тепло, пусть робко и неуверенно, но устанавливающееся в уральской столице, позволяет многих животных переводить в открытые вольеры на свежем воздухе. Под открытым небом они и ведут себя поактивней, да и солнечный свет позволяет их лучше разглядеть.
Кроме того, стала известна программа специальных мероприятий зоопарка. Поскольку май — предвестник долгожданных летних каникул и начинается сразу с нескольких праздников, это тоже отражено в программе. Так, на 9 Мая для гостей зоопарка всех возрастов подготовлена тематическая экскурсия «Зоопарк в годы войны». Начнётся она в 15:00 у вольера с белыми медведями.
Поскольку с приходом весны увеличилось светлое время суток, меняются и часы работы Екатеринбургского зоопарка. Теперь с понедельника по пятницу посетить его можно с 10:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Кассы, по-прежнему, закрываются за час до окончания работы.
Весеннее тепло, пусть робко и неуверенно, но устанавливающееся в уральской столице, позволяет многих животных переводить в открытые вольеры на свежем воздухе. Под открытым небом они и ведут себя поактивней, да и солнечный свет позволяет их лучше разглядеть.
Кроме того, стала известна программа специальных мероприятий зоопарка. Поскольку май — предвестник долгожданных летних каникул и начинается сразу с нескольких праздников, это тоже отражено в программе. Так, на 9 Мая для гостей зоопарка всех возрастов подготовлена тематическая экскурсия «Зоопарк в годы войны». Начнётся она в 15:00 у вольера с белыми медведями.
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