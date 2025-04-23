В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью

«Стабильно тяжёлое состояние ребёнка в течение суток, отсутствие улучшений, несмотря на интенсивную терапию, заставило медиков принять сложное решение: несмотря на риски, срочно транспортировать девочку в инфекционную детскую службу ГКБ №40 Екатеринбурга», – пояснили в ведомстве.





– сказали в областном Минздраве. «По статистике, у 50-70% пациентов с такой картиной развиваются вторичные повреждения мозга, неврологические расстройства или кома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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