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В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью
Фото: Минздрав Свердловской области
Специалисты екатеринбургской ГКБ №40 целый месяц боролись за жизнь девочки из Красноуфимска, спасая девочку от тяжёлой болезни, и наконец-то победили недуг.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, малышке был всего месяц, когда она вдруг сильно заболела. С судорогами и остановкой дыхания её доставили в реанимационное отделение Красноуфимском районной больницы, где подключили к ИВЛ. Информация о тяжёлом пациента была сразу передана в Территориальный центр медицины катастроф, которая позже реанимобилем доставила ребёнка в состоянии медикаментозного сна в столицу Урала.
Уже в екатеринбургской больнице малютку госпитализировали в реанимационное отделение №4, где врачи озвучили уточнённый диагноз девочки: менингоэнцефалит, сепсис, двусторонняя полисегментарная пневмония.
К счастью, врачи справились с этим вызовом. Постепенно маленькая пациентка стала восстанавливаться. Сначала малютка вернулась в сознание, потом самостоятельно задышала и начала кушать. В общей сложности за жизнь девочки врачи боролись больше месяца.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, малышке был всего месяц, когда она вдруг сильно заболела. С судорогами и остановкой дыхания её доставили в реанимационное отделение Красноуфимском районной больницы, где подключили к ИВЛ. Информация о тяжёлом пациента была сразу передана в Территориальный центр медицины катастроф, которая позже реанимобилем доставила ребёнка в состоянии медикаментозного сна в столицу Урала.
«Стабильно тяжёлое состояние ребёнка в течение суток, отсутствие улучшений, несмотря на интенсивную терапию, заставило медиков принять сложное решение: несмотря на риски, срочно транспортировать девочку в инфекционную детскую службу ГКБ №40 Екатеринбурга», – пояснили в ведомстве.
Уже в екатеринбургской больнице малютку госпитализировали в реанимационное отделение №4, где врачи озвучили уточнённый диагноз девочки: менингоэнцефалит, сепсис, двусторонняя полисегментарная пневмония.
«По статистике, у 50-70% пациентов с такой картиной развиваются вторичные повреждения мозга, неврологические расстройства или кома»,
– сказали в областном Минздраве.
К счастью, врачи справились с этим вызовом. Постепенно маленькая пациентка стала восстанавливаться. Сначала малютка вернулась в сознание, потом самостоятельно задышала и начала кушать. В общей сложности за жизнь девочки врачи боролись больше месяца.
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