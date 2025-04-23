Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью

16.27 Пятница, 2 мая 2025
Фото: Минздрав Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Специалисты екатеринбургской ГКБ №40 целый месяц боролись за жизнь девочки из Красноуфимска, спасая девочку от тяжёлой болезни, и наконец-то победили недуг.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, малышке был всего месяц, когда она вдруг сильно заболела. С судорогами и остановкой дыхания её доставили в реанимационное отделение Красноуфимском районной больницы, где подключили к ИВЛ. Информация о тяжёлом пациента была сразу передана в Территориальный центр медицины катастроф, которая позже реанимобилем доставила ребёнка в состоянии медикаментозного сна в столицу Урала.

«Стабильно тяжёлое состояние ребёнка в течение суток, отсутствие улучшений, несмотря на интенсивную терапию, заставило медиков принять сложное решение: несмотря на риски, срочно транспортировать девочку в инфекционную детскую службу ГКБ №40 Екатеринбурга», – пояснили в ведомстве.


Уже в екатеринбургской больнице малютку госпитализировали в реанимационное отделение №4, где врачи озвучили уточнённый диагноз девочки: менингоэнцефалит, сепсис, двусторонняя полисегментарная пневмония.

«По статистике, у 50-70% пациентов с такой картиной развиваются вторичные повреждения мозга, неврологические расстройства или кома»,

– сказали в областном Минздраве.


К счастью, врачи справились с этим вызовом. Постепенно маленькая пациентка стала восстанавливаться. Сначала малютка вернулась в сознание, потом самостоятельно задышала и начала кушать. В общей сложности за жизнь девочки врачи боролись больше месяца.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
23 апреля 2025
На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
29 апреля 2025
Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
29 апреля 2025
За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга
25 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:50 Дождь и снег обещают синоптики в выходные в Свердловской области
16:27 В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью
15:40 В посёлке под Лесным из-за повышения уровня реки закрыли мост
13:07 О сильном дожде и ветре 3 мая предупреждают свердловские спасатели
12:55 В Нижнем Тагиле подростки на питбайтке столкнулись с «Ладой» и попали в больницу
12:01 СМИ сообщают о смерти выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге
11:20 Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Каменским-Уральским
10:22 Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
21:24 Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача
20:28 Заказавшую мужа екатеринбурженку отправили в СИЗО
20:00 За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров
19:42 Фазиль Искандер станет героем лекции в Ельцин-центре
19:25 Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области
18:34 Два дня подряд «ЭкоДозор» будет увеличивать количество деревьев в Екатеринбурге
17:04 За дискредитацию ВС РФ оштрафовали жителя Невьянского района
16:07 В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
14:27 СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
13:07 На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
12:38 Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
10:41 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» закрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика
09:53 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
09:41 Ночью в Екатеринбурге на Щорса насмерть сбили самокатчика
20:40 После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная
20:14 Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
19:01 Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
18:44 Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
16:50 Дождь и снег обещают синоптики в выходные в Свердловской области
16:27 В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью
15:40 В посёлке под Лесным из-за повышения уровня реки закрыли мост
13:07 О сильном дожде и ветре 3 мая предупреждают свердловские спасатели
12:55 В Нижнем Тагиле подростки на питбайтке столкнулись с «Ладой» и попали в больницу
12:01 СМИ сообщают о смерти выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге
11:20 Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Каменским-Уральским
10:22 Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
21:24 Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача
20:28 Заказавшую мужа екатеринбурженку отправили в СИЗО
20:00 За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров
19:42 Фазиль Искандер станет героем лекции в Ельцин-центре
19:25 Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области
18:34 Два дня подряд «ЭкоДозор» будет увеличивать количество деревьев в Екатеринбурге
17:04 За дискредитацию ВС РФ оштрафовали жителя Невьянского района
16:07 В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
14:27 СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
13:07 На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
12:38 Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
10:41 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» закрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика
09:53 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
09:41 Ночью в Екатеринбурге на Щорса насмерть сбили самокатчика
20:40 После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная
20:14 Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
19:01 Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
18:44 Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK