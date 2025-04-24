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Два дня подряд «ЭкоДозор» будет увеличивать количество деревьев в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
В мае в Екатеринбурге пройдут две важные экологические акции подряд. Их организует общественное движение «ЭкоДозор» и приглашает всех желающих поучаствовать в посадке деревьев, уборке мусора и поучиться эко-грамотности.
На 17 мая большое мероприятие планируется в Южном лесопарке города. В программе — экоурок, мастер-класс по подготовке саженцев, уборка мусора и, конечно, сама посадка деревьев. Завершится день полевым обедом для всех участников. Форма регистрации появится чуть позже в телеграм-канале «ЭкоДозора».
А уже на следующий день, 18 мая, добровольцы «ЭкоДозора» присоединятся к общероссийской акции «Дерево памяти», приуроченной ко Дню Победы. Вместе со школьниками они высадят 150 деревьев на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга. В акции примут участие ученики и учителя школы №48 и №171.
Особый штрих акции придаст установка табличек из переработанного пластика с символикой 80-летия Победы рядом с новыми деревьями. Это не только напоминание о важной дате, но и пример ответственного подхода к экологии.
На 17 мая большое мероприятие планируется в Южном лесопарке города. В программе — экоурок, мастер-класс по подготовке саженцев, уборка мусора и, конечно, сама посадка деревьев. Завершится день полевым обедом для всех участников. Форма регистрации появится чуть позже в телеграм-канале «ЭкоДозора».
А уже на следующий день, 18 мая, добровольцы «ЭкоДозора» присоединятся к общероссийской акции «Дерево памяти», приуроченной ко Дню Победы. Вместе со школьниками они высадят 150 деревьев на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга. В акции примут участие ученики и учителя школы №48 и №171.
Особый штрих акции придаст установка табличек из переработанного пластика с символикой 80-летия Победы рядом с новыми деревьями. Это не только напоминание о важной дате, но и пример ответственного подхода к экологии.
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