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За дискредитацию ВС РФ оштрафовали жителя Невьянского района
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянском районе местного жителя оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация вооруженную сил РФ») за посты в «Одноклассниках».
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, мужчина опубликовал на своей личной странице несколько дискредитирующих российскую армию публикаций. Свою вину признавать не стал. По его словам, в «Одноклассники» он заходил только, чтобы искать друзей и выписывать оттуда народную медицину.
Судья не поверил и назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей в качестве административного наказания.
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, мужчина опубликовал на своей личной странице несколько дискредитирующих российскую армию публикаций. Свою вину признавать не стал. По его словам, в «Одноклассники» он заходил только, чтобы искать друзей и выписывать оттуда народную медицину.
Судья не поверил и назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей в качестве административного наказания.
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