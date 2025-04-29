После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Артинский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры, обязывающий местные власти и теплоснабжающую организацию построить новую котельную взамен аварийной. Поводом для судебного разбирательства стали выявленные в ходе прокурорской проверки грубые нарушения в сфере теплоснабжения.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, котельная №10, расположенная в посёлке городского типа Арти, находится в критическом состоянии. Процент износа оборудования превышает 90%, здание не ремонтировалось с момента постройки. Несущие стены, перекрытия и кровля находятся в аварийном состоянии, что представляет прямую угрозу безопасности людей. Между тем именно эта котельная снабжает теплом многоквартирный жилой дом и здание детского отделения Артинской центральной районной больницы. Таким образом, нарушение затрагивает интересы как рядовых граждан, так и уязвимой категории — маленьких пациентов и медицинского персонала.Прокуратура потребовала через суд обязать администрацию Артинского муниципального округа и муниципальное унитарное предприятие «Теплотехника» обеспечить организацию работ по строительству новой котельной. Суд поддержал требования надзорного органа в полном объёме.Решение пока не вступило в законную силу, но прокуратура уже заявила о намерении контролировать процесс устранения нарушений, вплоть до завершения строительства нового объекта.