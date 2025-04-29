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После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная

20.40 Среда, 30 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Артинский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры, обязывающий местные власти и теплоснабжающую организацию построить новую котельную взамен аварийной. Поводом для судебного разбирательства стали выявленные в ходе прокурорской проверки грубые нарушения в сфере теплоснабжения.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, котельная №10, расположенная в посёлке городского типа Арти, находится в критическом состоянии. Процент износа оборудования превышает 90%, здание не ремонтировалось с момента постройки. Несущие стены, перекрытия и кровля находятся в аварийном состоянии, что представляет прямую угрозу безопасности людей. Между тем именно эта котельная снабжает теплом многоквартирный жилой дом и здание детского отделения Артинской центральной районной больницы. Таким образом, нарушение затрагивает интересы как рядовых граждан, так и уязвимой категории — маленьких пациентов и медицинского персонала.

Прокуратура потребовала через суд обязать администрацию Артинского муниципального округа и муниципальное унитарное предприятие «Теплотехника» обеспечить организацию работ по строительству новой котельной. Суд поддержал требования надзорного органа в полном объёме.

Решение пока не вступило в законную силу, но прокуратура уже заявила о намерении контролировать процесс устранения нарушений, вплоть до завершения строительства нового объекта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:23 В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
13:40 За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
12:47 В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
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