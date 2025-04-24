Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Красноуфимский районный суд Свердловской области признал 18-летнего уральца виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя. Примечательно, что спаиваемый — младший брат обвиняемого.Согласно материалам дела, в период с октября по ноябрь 2024 года молодой человек по собственной инициативе регулярно покупал своему 16-летнему брату спиртное. Напитки были самые различные — от пива и джина до водки и виски. Следствием установлено, что обвиняемый осознавал вред, который может нанести младшему брату алкоголь, особенно с учётом возраста — в период активного психофизического развития. Однако это не остановило его.Семья, в которой воспитываются братья, уже состояла на учёте как неблагополучная, поэтому сигнал о регулярном употреблении алкоголя подростком вызвал оперативную реакцию правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия. Подсудимый признал вину и воспользовался правом на рассмотрение дела в особом порядке — без судебного следствия.Суд назначил Артему Ч. наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.