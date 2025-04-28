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В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
Фото: Ирина Смирнова
Сегодня, 30 апреля, после восьми часов вчера в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта, маршруты которого проходят через улицы 8 Марта, Ельцина и проспект Ленина.
На сайте города сообщают, что общественный транспорт поедет в объезд из-за тренировки екатеринбургского гарнизона для участия в параде Победы.
С 20.00 сегодня будут закрыты следующие участки улиц:
– улица 8 Марта, от Малышева до Ельцина;
– улица Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
– проспект Ленина, от Пушкина до Хохрякова.
Из-за этого в объезд поедут трамваи под номерами: 2, 6, 13, 15, 16 и 18; а также автобусы под номерами: 24, 28, 043, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 67, 81, 87, 89, 93.
На сайте города сообщают, что общественный транспорт поедет в объезд из-за тренировки екатеринбургского гарнизона для участия в параде Победы.
С 20.00 сегодня будут закрыты следующие участки улиц:
– улица 8 Марта, от Малышева до Ельцина;
– улица Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
– проспект Ленина, от Пушкина до Хохрякова.
Из-за этого в объезд поедут трамваи под номерами: 2, 6, 13, 15, 16 и 18; а также автобусы под номерами: 24, 28, 043, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 67, 81, 87, 89, 93.
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