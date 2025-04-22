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Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге территорию парка Маяковского будут обрабатывать от клещей. В телеграм-канале парка сообщают об акарицидной обработке.
Она будет проводиться проводиться с 11.00 до 15.00 в лесной части парка.
Гостям парка также рекомендуют в ближайшие два дня не посещать обработанную часть парка с животными или детьми. Кроме этого, просят не ходить по газонам.
Она будет проводиться проводиться с 11.00 до 15.00 в лесной части парка.
«На это время будут закрыты входы со стороны пер. Базовый. Центральная часть работает в привычном режиме»,
– предупреждают в канале парка.
Гостям парка также рекомендуют в ближайшие два дня не посещать обработанную часть парка с животными или детьми. Кроме этого, просят не ходить по газонам.
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