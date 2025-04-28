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В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове вынесли приговору по делу о незаконной постановке на учёт иностранных граждан, в центре которого фигурировала бывший руководитель отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Татьяна Казакова. Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, было установлено, что Казакова в августе 2018 года согласилась подыскивать собственников жилья для регистрации иностранных граждан. Её на это склонил некий Саяр Ахундов, которого признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.
Татьяну Казакову приговорили к 1 году условно с испытательным сроком на 2 года, а Саяра Ахундова – к 1 году условно и испытательным сроком на 1 год. Однако обоих осуждённых освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, было установлено, что Казакова в августе 2018 года согласилась подыскивать собственников жилья для регистрации иностранных граждан. Её на это склонил некий Саяр Ахундов, которого признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.
«Вину подсудимые не признали. Однако представленных суду доказательств, оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,
– рассказали в пресс-службе.
Татьяну Казакову приговорили к 1 году условно с испытательным сроком на 2 года, а Саяра Ахундова – к 1 году условно и испытательным сроком на 1 год. Однако обоих осуждённых освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу.
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