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В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности

10.20 Среда, 30 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Серове вынесли приговору по делу о незаконной постановке на учёт иностранных граждан, в центре которого фигурировала бывший руководитель отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Татьяна Казакова. Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, было установлено, что Казакова в августе 2018 года согласилась подыскивать собственников жилья для регистрации иностранных граждан. Её на это склонил некий Саяр Ахундов, которого признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

«Вину подсудимые не признали. Однако представленных суду доказательств, оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,

– рассказали в пресс-службе.


Татьяну Казакову приговорили к 1 году условно с испытательным сроком на 2 года, а Саяра Ахундова – к 1 году условно и испытательным сроком на 1 год. Однако обоих осуждённых освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
17:31 Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
17:01 На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
14:35 Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение
13:57 Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза
13:41 Под Нижним Тагилом с пассажирским автобусом столкнулся Mitsubishi
13:04 Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
11:54 Минимум в трёх свердловских муниципалитетах пропало электричество после снегопада
11:37 В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
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