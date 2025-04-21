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Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
Стоп-кадр видео телеграм-канала «ЗооСпец»
Настоящая драма разыгралась на глазах сотрудников Фонда помощи временно бездомным животным «Mia Life». Маленький суслик оказался в лапах хищной птицы, но в буквальном смысле вырвался из её когтей прямо во время полёта. Упав с большой высоты, он сильно разбился и рисковал погибнуть в муках, если бы не забота неравнодушных людей.
Сотрудники «Mia Life», ставшие очевидцами бегства грызуна от хищной птицы, оперативно подобрали пострадавшего и доставили его в ветеринарную клинику «ЗооСпец». Чтобы помочь доктору Юлии Годовых поставить диагноз, они рассказали ему, что сразу после падения суслик выглядел крайне подавленным: у него наблюдалось тяжёлое дыхание, носовое кровотечение, вялость и дезориентация.
На приёме грызун вёл себя настороженно, большую часть времени спал и слабо реагировал на манипуляции. По результатам свидетельств, осмотра и лабораторной диагностики была заподозрена закрытая черепно-мозговая травма. Ветврач назначила курс лечения, дала рекомендации по питанию и направила на дополнительное обследование.
Благодаря своевременно оказанной помощи и профессиональному подходу, суслик пошёл на поправку. После завершения лечения сотрудники фонда вернули его в дикую природу. Сделали они это как можно быстрее, чтобы грызун не успел одомашниться и растерять навыков самостоятельной жизни.
Об этой трогательной истории рассказали в вектлинике «ЗооСпец», расположенной в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга и занимающейся в основном лечением птиц и экзотических животных.
Сотрудники «Mia Life», ставшие очевидцами бегства грызуна от хищной птицы, оперативно подобрали пострадавшего и доставили его в ветеринарную клинику «ЗооСпец». Чтобы помочь доктору Юлии Годовых поставить диагноз, они рассказали ему, что сразу после падения суслик выглядел крайне подавленным: у него наблюдалось тяжёлое дыхание, носовое кровотечение, вялость и дезориентация.
На приёме грызун вёл себя настороженно, большую часть времени спал и слабо реагировал на манипуляции. По результатам свидетельств, осмотра и лабораторной диагностики была заподозрена закрытая черепно-мозговая травма. Ветврач назначила курс лечения, дала рекомендации по питанию и направила на дополнительное обследование.
Благодаря своевременно оказанной помощи и профессиональному подходу, суслик пошёл на поправку. После завершения лечения сотрудники фонда вернули его в дикую природу. Сделали они это как можно быстрее, чтобы грызун не успел одомашниться и растерять навыков самостоятельной жизни.
Об этой трогательной истории рассказали в вектлинике «ЗооСпец», расположенной в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга и занимающейся в основном лечением птиц и экзотических животных.
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