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В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»

19.33 Вторник, 29 апреля 2025
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
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В уральской столице завершилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», проходившее с 25 по 27 апреля. Госавтоинспекция городаподвела итоги трёхдневной работы на городских улицах: выявлены многочисленные нарушения правил дорожного движения, в том числе с признаками уголовного состава.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга зафиксировали 11 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя отказались пройти медицинское освидетельствование, за что, как и выявленные водители-пьяницы, были привлечены к административной ответственности. Особое внимание инспекторы обратили на повторные случаи вождения в нетрезвом виде. В отношении четырёх граждан решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомним, что в случае доказательства вины нарушителям может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

За время профмероприятия были остановлены на дорогах города особо нерадивые водители, которые уже были лишены права управления автотранспортом, но вновь сели за руль. Таких водителей оказалось шесть. Кроме того, 27 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. Такие действия представляют серьёзную угрозу не только для самих нарушителей, но и для всех участников дорожного движения, — отмечают в городской Госавтоинспекции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:44 Здание над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
14:35 Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение
13:57 Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза
13:41 Под Нижним Тагилом с пассажирским автобусом столкнулся Mitsubishi
13:04 Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
11:54 В трёх свердловских округах пропало электричество после снегопада
11:37 В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
11:14 В Екатеринбурге пройдёт суд по делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески»
10:36 Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
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09:12 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженных трассах
21:22 Екатеринбуржцам для поездки на кладбища готовят автобусы
21:10 В Артинском районе автомеханик сдал грузовик клиента в металлолом
20:20 На прошлой неделе Свердловская область пополнилась 657 маленькими жителями
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