В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральской столице завершилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», проходившее с 25 по 27 апреля. Госавтоинспекция городаподвела итоги трёхдневной работы на городских улицах: выявлены многочисленные нарушения правил дорожного движения, в том числе с признаками уголовного состава.Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга зафиксировали 11 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя отказались пройти медицинское освидетельствование, за что, как и выявленные водители-пьяницы, были привлечены к административной ответственности. Особое внимание инспекторы обратили на повторные случаи вождения в нетрезвом виде. В отношении четырёх граждан решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомним, что в случае доказательства вины нарушителям может грозить наказание вплоть до лишения свободы.За время профмероприятия были остановлены на дорогах города особо нерадивые водители, которые уже были лишены права управления автотранспортом, но вновь сели за руль. Таких водителей оказалось шесть. Кроме того, 27 человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. Такие действия представляют серьёзную угрозу не только для самих нарушителей, но и для всех участников дорожного движения, — отмечают в городской Госавтоинспекции.