Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал ряд поручений по делу о нарушении прав жительницы Тавды, являющейся инвалидом-колясочником. Женщина вместе с двумя детьми проживает в аварийном доме, признанном таковым ещё в 2019 году, но до сих пор не расселённом.Расселить дом и улучшить условия жизни уральской женщины с инвалидностью не помогло даже первое распоряжение главы Следкома, которое он отдавал в январе. Воз и ныне там: аварийный дом остаётся обитаемым, а колясочница вместе с детьми продолжает «наслаждаться» всеми прелестями пребывания в подобном строении, воздвигнутом почти 100 лет назад, в 1929 года.По январскому распоряжению Бастрыкина было проведено следствие. Оно показало, что техническое состояние здания критическое: по фасаду ползут глубокие трещины, несущие конструкции изношены более чем на 85%, существует реальная угроза обрушения. Несмотря на это, местные власти до сих пор не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности жильцов и переселения семьи.Следственным управлением Следственного комитета России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность. Ход расследования контролируется на уровне центрального аппарата.После новых публикаций в СМИ и соцсетях, Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о причинах волокиты и принять меры для скорейшего завершения дела.