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Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Артинского района через суд обязала местную администрацию заняться строительством новой котельной после того, как выяснилось, что степень износа старой – более 90%.
С результатами обследования здания прокуратура обратилась в Артинский районный суд, направив иск о возложении на администрацию муниципального округа и МУП АМО «Теплотехника» обязанности заняться строительством новой котельной. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.
Известно, что капитальный ремонт здания не проводился с момента постройки.
Прокуратура также подчеркивает, что котельная обеспечивает теплом многоквартирный дом и здание детского отделения ГАУЗ Свердловской области «Артинская центральная районная больница».
Пока что судебный акт не вступил в законную силу.
«Здание котельной № 10, расположенное в посёлке городского типа Арти и находящееся в ней оборудование, имеет высокий процент износа – более 90 %. Котельная находится в неудовлетворительном состоянии, состояние несущих стен, кровли, перекрытий создает опасность нахождения внутри здания людей»,
– говорится в сообщении прокуратуры региона.
С результатами обследования здания прокуратура обратилась в Артинский районный суд, направив иск о возложении на администрацию муниципального округа и МУП АМО «Теплотехника» обязанности заняться строительством новой котельной. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.
Известно, что капитальный ремонт здания не проводился с момента постройки.
Прокуратура также подчеркивает, что котельная обеспечивает теплом многоквартирный дом и здание детского отделения ГАУЗ Свердловской области «Артинская центральная районная больница».
Пока что судебный акт не вступил в законную силу.
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