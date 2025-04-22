В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки

– сказал участник пикета.

«Я искренне рад, что в связи с вашим назначением наконец будет положен завершающий период временщиков и чиновников, которые принимают неблаговидные решения. К сожалению, в ваше отсутствие в Свердловской области чиновники приняли концессионное соглашение о размещении в Сысертском городском округе мусорного полигона»,