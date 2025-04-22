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В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге продолжаются пикеты против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки на юге Сысертского района.
Сегодня на одиночный пикет вышел Андрей Валерьевич из посёлка Первомайский. Он встал возле резиденции губернатора Свердловской области, чтобы обратиться к новому руководителю региона Денису Паслеру.
Сегодня на одиночный пикет вышел Андрей Валерьевич из посёлка Первомайский. Он встал возле резиденции губернатора Свердловской области, чтобы обратиться к новому руководителю региона Денису Паслеру.
«Я искренне рад, что в связи с вашим назначением наконец будет положен завершающий период временщиков и чиновников, которые принимают неблаговидные решения. К сожалению, в ваше отсутствие в Свердловской области чиновники приняли концессионное соглашение о размещении в Сысертском городском округе мусорного полигона»,
– сказал участник пикета.
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