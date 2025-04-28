Возрастное ограничение 18+
Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение
Фото: Вечерние ведомости
В понедельник, 5 мая, в Екатеринбурге возле стелы «Город трудовой доблести» с 10.30 до 12.00 закроют автомобильное движение.
Там планируется проведение церемонии возложения цветов в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что объезд будет организован по этим же улицам в обоих направлениях.
Там планируется проведение церемонии возложения цветов в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Для проведения церемонии на проезде от улицы Царской до Николая Никонова движение будет закрыто для всех видов транспорта»,
– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Отмечается, что объезд будет организован по этим же улицам в обоих направлениях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
28 апреля 2025
28 апреля 2025