Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение





– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии. «Для проведения церемонии на проезде от улицы Царской до Николая Никонова движение будет закрыто для всех видов транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В понедельник, 5 мая, в Екатеринбурге возле стелы «Город трудовой доблести» с 10.30 до 12.00 закроют автомобильное движение.Там планируется проведение церемонии возложения цветов в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.Отмечается, что объезд будет организован по этим же улицам в обоих направлениях.