В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В связи с предстоящими майскими праздниками в Свердловской области изменится график перечисления социальных выплат. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР), детские пособия за апрель поступят на счета жителей досрочно – уже 29 апреля.Речь идет о следующих выплатах:Это касается тех, кто оформил выплаты на карту или банковский счет. Подчеркивается, что те, кто получает пособия через Почту России, смогут получить их с 3 по 25 мая – точные даты зависят от графика работы отделения.Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят 7 мая. Выплата из средств материнского капитала поступит 5 мая.Также меняется график доставки пенсий. Пенсионеры, выбравшие получение через банк, получат выплаты за май 13 и 22 числа. Тем, кому пенсии доставляют на дом (через почтовое отделение или другую организацию), выплаты начнут поступать с 3 мая по установленному графику.В свердловском СФР напоминают, что зачисление средств на счета и карты производится в течение дня. Однако точные сроки зависят от работы банков. Уточнить информацию о поступлении пособий и пенсий советуют в отделениях банков и Почты России.По другим вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).