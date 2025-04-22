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В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В связи с предстоящими майскими праздниками в Свердловской области изменится график перечисления социальных выплат. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР), детские пособия за апрель поступят на счета жителей досрочно – уже 29 апреля.
Речь идет о следующих выплатах:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
– ежемесячное пособие на первого ребёнка до 3 лет (для детей, рожденных до 1 января 2023 года).
Это касается тех, кто оформил выплаты на карту или банковский счет. Подчеркивается, что те, кто получает пособия через Почту России, смогут получить их с 3 по 25 мая – точные даты зависят от графика работы отделения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят 7 мая. Выплата из средств материнского капитала поступит 5 мая.
Также меняется график доставки пенсий. Пенсионеры, выбравшие получение через банк, получат выплаты за май 13 и 22 числа. Тем, кому пенсии доставляют на дом (через почтовое отделение или другую организацию), выплаты начнут поступать с 3 мая по установленному графику.
В свердловском СФР напоминают, что зачисление средств на счета и карты производится в течение дня. Однако точные сроки зависят от работы банков. Уточнить информацию о поступлении пособий и пенсий советуют в отделениях банков и Почты России.
По другим вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Речь идет о следующих выплатах:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
– ежемесячное пособие на первого ребёнка до 3 лет (для детей, рожденных до 1 января 2023 года).
Это касается тех, кто оформил выплаты на карту или банковский счет. Подчеркивается, что те, кто получает пособия через Почту России, смогут получить их с 3 по 25 мая – точные даты зависят от графика работы отделения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят 7 мая. Выплата из средств материнского капитала поступит 5 мая.
Также меняется график доставки пенсий. Пенсионеры, выбравшие получение через банк, получат выплаты за май 13 и 22 числа. Тем, кому пенсии доставляют на дом (через почтовое отделение или другую организацию), выплаты начнут поступать с 3 мая по установленному графику.
В свердловском СФР напоминают, что зачисление средств на счета и карты производится в течение дня. Однако точные сроки зависят от работы банков. Уточнить информацию о поступлении пособий и пенсий советуют в отделениях банков и Почты России.
По другим вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
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