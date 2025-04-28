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В майские праздники в Свердловской области будут ходить дополнительные электрички
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На майские праздники в связи с повышенным спросом на пригородные поездки в Свердловской области назначили дополнительные электрички. Об этом сообщают в СвЖД.
Дополнительные электрички были назначены по следующим направлениям:
– «Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск» («Орлан» №7028/7007) – поедут 30 апреля, 1, 7 и 8 мая;
– «Екатеринбург – Шаля» («Финист» №7051) – поедет 28, 29, 30 апреля, 5, 6 и 7 мая;
– «Шаля – Екатеринбург» («Финист» №7052) – поедет 29, 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая;
– «Дружинино – Михайловский Завод» (Пригородный поезд №6591/6592) – поедут 8 и 9 мая;
Электрички из Екатеринбурга в Полевской, Мурзинку и Нижний Тагил, обычно курсирующие по субботам и воскресеньям, также выйдут в рейс 1, 2, 8 и 9 мая.
Электрички «Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный» (№6130/6131/6132) и «Керамик – Нижний Тагил» (№6447/6461), курсирующие только по рабочим дням, отмены в эти же дни.
Дополнительные электрички были назначены по следующим направлениям:
– «Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск» («Орлан» №7028/7007) – поедут 30 апреля, 1, 7 и 8 мая;
– «Екатеринбург – Шаля» («Финист» №7051) – поедет 28, 29, 30 апреля, 5, 6 и 7 мая;
– «Шаля – Екатеринбург» («Финист» №7052) – поедет 29, 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая;
– «Дружинино – Михайловский Завод» (Пригородный поезд №6591/6592) – поедут 8 и 9 мая;
Электрички из Екатеринбурга в Полевской, Мурзинку и Нижний Тагил, обычно курсирующие по субботам и воскресеньям, также выйдут в рейс 1, 2, 8 и 9 мая.
Электрички «Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный» (№6130/6131/6132) и «Керамик – Нижний Тагил» (№6447/6461), курсирующие только по рабочим дням, отмены в эти же дни.
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