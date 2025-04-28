Екатеринбуржцам для поездки на кладбища готовят автобусы

№ 80н «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище»: автобусы начнут движение от станции метро «Ботаническая» в 9:00. Интервал движения составит 18–20 минут. Последний рейс от кладбища отправится в 19:00.



№ 99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное»: первый автобус отправится в 08:30. Интервал движения — 20–30 минут. Последний автобус от Окружного кладбища отправится в 19:00.



№ 63 «ТЦ Мега – кладбище Лесное – ЖК «Солнечный» – ТЦ Мега»: движение начнётся в 07:30. Интервал между автобусами будет варьироваться от 15 до 30 минут. Последний рейс от кладбища Лесное — в 19:10.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 29 апреля, — Родительский день, и в Екатеринбурге организуют движение дополнительных автобусов до кладбищ города. Это связано с тем, что на девятый день после Пасхи принято поминать усопших, поэтому многие горожане отправятся навестить могилы родных и близких.Как указывает официальный портал Екатеринбург.рф, дополнительные маршруты будут организованы следующим образом:Уже на следующий день, за апреля, автобусные маршруты вернуться к прежней схеме работы.