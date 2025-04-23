В Артинском районе автомеханик сдал грузовик клиента в металлолом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Необычная история произошла в посёлке Арти. Местный житель, решивший сэкономить на ремонте грузового фургона, отдал свой автомобиль «ИЖ-2717-230» частному механику. Однако, обратно своё «имущество на колёсах» он не получил.Вместо того, чтобы произвести ремонт, автомеханик сдал доверенное ему транспортное средство в утиль, выручив за него всего 11 970 рублей (в то время, как стоимость грузовика оценивалась почти в 98 тысяч рублей). Возмущённый владелец обратился в суд.Уголовное дело о растрате было рассмотрено в Артинском районном суде. На слушании потерпевший попросил прекратить преследование механика: ущерб был возмещён — в счёт компенсации пострадавшему передали автомобиль марки «Nissan» стоимостью около 100 тысяч рублей. Учитывая, что преступление относится к категории средней тяжести, а вред был полностью заглажен, суд принял решение прекратить уголовное дело за примирением сторон.