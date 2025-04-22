На прошлой неделе Свердловская область пополнилась 657 маленькими жителями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прошедшая неделя принесла радостные события в семьи жителей Свердловской области — на свет появились 657 новорождённых. Такую статистику приводит региональное Министерство здравоохранения.Среди новорожденных, появившихся в свердловских роддомах с 21-го по 27-е апреля, — 329 мальчиков и 328 девочек. Кроме того, в регионе зарегистрировано 11 пар близнецов. Большинство родов (493 случая) пришлись на женщин в возрасте до 35 лет. Однако и среди более зрелых мам — тех, кому больше 35 лет, — произошло 153 рождения.Особенно примечательны два случая: для двух свердловчанок прошедшие роды стали уже седьмыми по счёту. Также 40 малышей стали четвёртыми детьми в своих семьях, что свидетельствует о сохраняющихся традициях многодетности в регионе.