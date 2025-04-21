Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона





– говорится в сообщении управления. «На трассах Нижняя Тура – Качканар, Серов – Североуральск – Ивдель, Ивдель – граница ХМАО наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, дорожное покрытие мокрое, температура близка к нулю градусов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Управление ГИБДД по Свердловской области выпустило предупреждение об осложнении дорожной обстановки на севере региона.Вечером ожидается резкое падение температуры, в связи с чем возрастает риск ДТП, предупреждают автоинспекторы.