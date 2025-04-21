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Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области выпустило предупреждение об осложнении дорожной обстановки на севере региона.
Вечером ожидается резкое падение температуры, в связи с чем возрастает риск ДТП, предупреждают автоинспекторы.
«На трассах Нижняя Тура – Качканар, Серов – Североуральск – Ивдель, Ивдель – граница ХМАО наблюдается обильное выпадение осадков в виде снега, дорожное покрытие мокрое, температура близка к нулю градусов»,
– говорится в сообщении управления.
Вечером ожидается резкое падение температуры, в связи с чем возрастает риск ДТП, предупреждают автоинспекторы.
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