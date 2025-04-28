Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске предприятие погасило долг по зарплатам на 42 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске после прокурорской проверки местное предприятие, занимающейся производством металлических конструкций, погасило долг перед своими сотрудниками, который в какой-то момент превысил 42 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время проверки ООО «ЗМК-АнтенМед» выяснилось, что у завода с декабря 2024 года по февраль 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 117 работниками на сумму свыше 42 миллионов рублей.
В связи с этим ведомством было внесено представление, после которого директор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Также на предприятие было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) – по результатам его рассмотрения завод оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время проверки ООО «ЗМК-АнтенМед» выяснилось, что у завода с декабря 2024 года по февраль 2025 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 117 работниками на сумму свыше 42 миллионов рублей.
В связи с этим ведомством было внесено представление, после которого директор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Также на предприятие было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) – по результатам его рассмотрения завод оштрафовали на 3 тысячи рублей.
«После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме»,
– сообщили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД
28 апреля 2025
28 апреля 2025