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179 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали за неделю в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшую неделю было зафиксировано 179 нарушений, которые совершали местные жители, отдыхавшие на природе.
По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамантова, лесные патрули, в которых участвуют охотинспекторы, хорошо знают территорию и имеют богатый опыт в выявлении незаконной деятельности, поэтому умеют находить тех, чьё времяпровождение может привести к возгоранию.
Люди разводили костры, готовили пищу в переносных мангалах в парках, на садовых и дачных участках – всё это нарушения, рассказывают в департаменте информационной политики региона. Там также напомнили, что нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для юридических.
В случае обнаружения возгорания нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб – «112», либо по бесплатному телефону лесной охраны – «8 (800) 100-94-00».
По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамантова, лесные патрули, в которых участвуют охотинспекторы, хорошо знают территорию и имеют богатый опыт в выявлении незаконной деятельности, поэтому умеют находить тех, чьё времяпровождение может привести к возгоранию.
Люди разводили костры, готовили пищу в переносных мангалах в парках, на садовых и дачных участках – всё это нарушения, рассказывают в департаменте информационной политики региона. Там также напомнили, что нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для юридических.
В случае обнаружения возгорания нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб – «112», либо по бесплатному телефону лесной охраны – «8 (800) 100-94-00».
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