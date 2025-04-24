Пикет против мусорного полигона под Сысертью проходит у резиденции свердловского губернатора





сказала пикетчица. «Земли, которые должны быть сельскохозяйственными, собираются уничтожить. В Екатеринбург завезли 88 тонн картошки из Пакистана и Египта. Мы яйца завозим из Турции. Капуста у нас выращена в Китае. Клубнику покупаем китайскую. Я считаю, что это всё неправильно, что это всё не так должно быть. Сысертский район должен развиваться как сельскохозяйственный»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Несмотря на проливной дождь возле резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге продолжается серия пикетов против строительство мусорного полигона на сельскохозяйственных землях Сысертского района.Сегодня с плакатом вышла жительница Екатеринбурга, дачный участок которой находится в селе Новоипатово.Она убеждена, что овощи, которые закупаются в соседних странах, можно было бы выращивать на юге региона.