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Глава СК поручил возбудить дело из-за протекающей крыши у ветерана труда в Камышлове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Камышлове 88-летняя пенсионерка, ветеран труда, уже несколько лет страдает от протекающей крыши в своей квартире. Коммунальные службы и местная администрация бездействуют, сообщают СМИ.
Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту халатности. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области, А.Д. Надбитову, возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования.
Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту халатности. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области, А.Д. Надбитову, возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования.
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