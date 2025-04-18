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В Нижнем Тагиле зооволонтёры нашли сотню кошек в квартире без условий для жизни
Фото: группа в ВК "Хвостатый рай"
В Нижнем Тагиле зоозащитники из группы «Хвостатый рай» рассказали об обнаружении около 100 кошек в одной из городских квартир. По их данным, животные содержатся в тяжёлых условиях: в помещении отсутствуют коммуникации, пол покрыт грязью, а воздух насыщен резким запахом.
Как сообщили волонтёры, среди найденных кошек есть беременные, слепые, истощённые и больные животные разного возраста. Отмечается, что в одной из комнат, куда попасть не удалось, могут находиться ещё котята и кормящие кошки. Кроме того, по словам зоозащитников, в квартире проживает пожилой человек, прикованный к постели.
Сейчас участники «Хвостатого рая» собирают помощь: им требуются передержки, корма, медикаменты и финансовая поддержка для лечения и стерилизации животных.
Как сообщили волонтёры, среди найденных кошек есть беременные, слепые, истощённые и больные животные разного возраста. Отмечается, что в одной из комнат, куда попасть не удалось, могут находиться ещё котята и кормящие кошки. Кроме того, по словам зоозащитников, в квартире проживает пожилой человек, прикованный к постели.
Сейчас участники «Хвостатого рая» собирают помощь: им требуются передержки, корма, медикаменты и финансовая поддержка для лечения и стерилизации животных.
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