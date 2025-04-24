В Екатеринбурге спасли голубя, висевшего вниз головой на верхушке фонаря в парке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В городском парке Екатеринбурга волонтёры «Зооспаса» помогли голубю, который зацепился лапой за верхушку фонарного столба. Об этом написали в сообществе организации во «ВКонтакте».Птица повисла вниз головой, запутавшись в нитке. Столб был оборудован камерами видеонаблюдения и другим оборудованием, но спасателю удалось аккуратно обойти все препятствия.Как рассказали волонтёры, освободить голубя удалось с помощью удочки: стоило слегка пошевелить птицу, как она самостоятельно выбралась из ловушки и спланировала на землю. Попытки поймать её для осмотра успехом не увенчались — при приближении человека голубь перелетал на расстояние около 20–30 метров.В «Зооспасе» отдельно подчеркнули важность своевременных сообщений о подобных происшествиях. Благодаря инициативе прохожих, которые нашли контакты организации и вызвали такси для спасателя, помощь удалось оказать оперативно.