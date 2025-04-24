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Свердловскую область накроют сильные дожди, снег и гололёд в начале недели

13.38 Воскресенье, 27 апреля 2025
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
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28 апреля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег и гололёдные явления. МЧС России по Свердловской области предупреждает о потенциальных опасностях и рекомендует жителям региона быть особенно осторожными.

Тем, кто планировал работы на улице или поездки на природу, специалисты советуют отложить планы. Ожидается ухудшение дорожных условий и затруднения на дорогах.

Автомобилистам рекомендуется снижать скорость, избегать резких манёвров и, по возможности, отказаться от дальних поездок. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, держаться подальше от оборванных проводов и выбирать удобную обувь. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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19:04 Уже третий посвящённый Паше Технику объект появился в Екатеринбурге
17:17 В Екатеринбурге арестовали двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики
16:19 В Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве на железнодорожной станции Чапаевская
15:24 В Екатеринбурге со второй попытки одобрили установку памятника Суворову
14:28 В Екатеринбурге за неделю мошенники выманили у горожан более 35 миллионов рублей
14:07 Авария на трассе Екатеринбург–Курган: водитель «Мазды» скрылся, пострадали двое
13:31 В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за эстафеты «Весна Победы»
12:37 На трассе «Екатеринбург – Челябинск» ограничат движение из-за ремонта
12:11 В Екатеринбурге завершили расследование дела об убийствах сотрудником МВД, про которые Евгений Ройзман* писал 20 лет назад
11:52 В Свердловской области женщину осудили за шантаж подруги — но та её простила
10:49 В Свердловской области спасены восемь человек на пожарах: один из них — в квартире на 16 этаже
20:52 В Екатеринбурге недооформленной улице присвоили имя известного уральского писателя
20:05 Известную уральскую художницу арестовали на десять суток
20:00 За два дня паводок отрезал 18 населённых пунктов Свердловской области
19:15 Пострадавшему грузчику компании Каменска-Уральского втрое увеличили компенсацию
18:44 Лучшие проекты памятника егерю выбрали в Свердловской области
18:27 В Свердловской области продолжает расти количество пожаров
18:01 Дожди и сильный ветер ожидаются в входные в Свердловской области
17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
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