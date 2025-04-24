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Свердловскую область накроют сильные дожди, снег и гололёд в начале недели
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
28 апреля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег и гололёдные явления. МЧС России по Свердловской области предупреждает о потенциальных опасностях и рекомендует жителям региона быть особенно осторожными.
Тем, кто планировал работы на улице или поездки на природу, специалисты советуют отложить планы. Ожидается ухудшение дорожных условий и затруднения на дорогах.
Автомобилистам рекомендуется снижать скорость, избегать резких манёвров и, по возможности, отказаться от дальних поездок. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, держаться подальше от оборванных проводов и выбирать удобную обувь. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.
Тем, кто планировал работы на улице или поездки на природу, специалисты советуют отложить планы. Ожидается ухудшение дорожных условий и затруднения на дорогах.
Автомобилистам рекомендуется снижать скорость, избегать резких манёвров и, по возможности, отказаться от дальних поездок. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, держаться подальше от оборванных проводов и выбирать удобную обувь. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.
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