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Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 9-м километре автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское» в селе Жуковском Туринского района временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Причиной ограничения стало сезонное повышение уровня воды в реке Тура, что создало угрозу безопасности на дороге. На месте установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда в этом районе нет.
Для контроля ситуации экипажи ДПС патрулируют маршрут и информируют водителей о порядке действий в период паводка. Альтернативная переправа через реку организована на судне типа «Неман-550», которое может перевозить до пяти пассажиров и груз массой до 500 килограммов.
Причиной ограничения стало сезонное повышение уровня воды в реке Тура, что создало угрозу безопасности на дороге. На месте установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда в этом районе нет.
Для контроля ситуации экипажи ДПС патрулируют маршрут и информируют водителей о порядке действий в период паводка. Альтернативная переправа через реку организована на судне типа «Неман-550», которое может перевозить до пяти пассажиров и груз массой до 500 килограммов.
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