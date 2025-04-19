Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 9-м километре автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское» в селе Жуковском Туринского района временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Причиной ограничения стало сезонное повышение уровня воды в реке Тура, что создало угрозу безопасности на дороге. На месте установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Путей объезда в этом районе нет.Для контроля ситуации экипажи ДПС патрулируют маршрут и информируют водителей о порядке действий в период паводка. Альтернативная переправа через реку организована на судне типа «Неман-550», которое может перевозить до пяти пассажиров и груз массой до 500 килограммов.