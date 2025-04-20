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В Свердловской области за 3 месяца — 4 погибших и 33 пострадавших из-за пьяных водителей
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области продолжается операция «Безопасная дорога», сообщает Госавтоинспекция региона. С 25 по 27 апреля инспекторы проводят серию профилактических мероприятий, направленных на снижение числа ДТП и повышение безопасности на трассах.
Поводом для усиления контроля стали данные о нарушениях. За первые три месяца 2025 года на дорогах области произошло 25 аварий с участием нетрезвых водителей. В результате этих происшествий погибли 4 человека, ещё 33 получили травмы различной степени тяжести.
«Основной задачей инспекторов становится пресечение грубых нарушений ПДД, таких как управление транспортом в нетрезвом виде, эксплуатация автомобилей лицами, лишёнными водительских прав или не имеющих на это права», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Поводом для усиления контроля стали данные о нарушениях. За первые три месяца 2025 года на дорогах области произошло 25 аварий с участием нетрезвых водителей. В результате этих происшествий погибли 4 человека, ещё 33 получили травмы различной степени тяжести.
«Основной задачей инспекторов становится пресечение грубых нарушений ПДД, таких как управление транспортом в нетрезвом виде, эксплуатация автомобилей лицами, лишёнными водительских прав или не имеющих на это права», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
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