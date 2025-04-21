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Уже третий посвящённый Паше Технику объект появился в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге появился мурал, посвящённый скончавшемуся в начале апреля рэперу Паше Технику. На подпорной стене в сквере у Драмтеатра неизвестные нарисовали маску обезьяны (в такой Паша Техник выступал в начале своей карьеры) и надпись «1984 — ∞» (исполнитель родился в 1984 году), под которой замысловатыми буквами написано слово «Техник».
Прогуливающиеся по набережной горожане активно фотографируются на фоне нового арта. Подпорная стена, к слову, была отремонтирована и очищена от различных надписей по госконтракту стоимостью 24,2 млн рублей менее двух лет назад.
В Екатеринбурге это уже не первый объект, появившийся в апреле этого года в честь Паши Техника — на днях посвящённый ему мурал увидели в парке имени Павлика Морозова. До этого вандалы изрисовали вагон пассажирского поезда надписью «Техник жив».
Рэпер Павел Ивлев (настоящее имя Паши Техника) умер 5 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет после долгих лет борьбы с наркозависимостью. На его похороны в Москве пришло более тысячи человек, из-за чего на время даже пришлось перекрывать улицу. В столице также появился арт, посвященный Ивлеву – на знаменитой стене Цоя, что вызвало недовольство у поклонников рок-музыканта, закрасивших в конечном счёте рисунок.
Прогуливающиеся по набережной горожане активно фотографируются на фоне нового арта. Подпорная стена, к слову, была отремонтирована и очищена от различных надписей по госконтракту стоимостью 24,2 млн рублей менее двух лет назад.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге это уже не первый объект, появившийся в апреле этого года в честь Паши Техника — на днях посвящённый ему мурал увидели в парке имени Павлика Морозова. До этого вандалы изрисовали вагон пассажирского поезда надписью «Техник жив».
Рэпер Павел Ивлев (настоящее имя Паши Техника) умер 5 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет после долгих лет борьбы с наркозависимостью. На его похороны в Москве пришло более тысячи человек, из-за чего на время даже пришлось перекрывать улицу. В столице также появился арт, посвященный Ивлеву – на знаменитой стене Цоя, что вызвало недовольство у поклонников рок-музыканта, закрасивших в конечном счёте рисунок.
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