В Екатеринбурге арестовали двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суд арестовал двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщают СМИ.По данным СМИ, задержанным 20 и 24 года. При обыске у них нашли ножи, кастеты, перцовые баллончики, а также нацистскую атрибутику. Суд назначил каждому из них 14 суток административного ареста.Мужчин задержали в ходе рейда, направленного на выявление неонацистов. В правоохранительных органах уточнили, что в преддверии Дня Победы подобные мероприятия будут проводить чаще.