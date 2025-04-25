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В Екатеринбурге арестовали двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики
Фото: 66.Ru
В Екатеринбурге суд арестовал двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщают СМИ.
По данным СМИ, задержанным 20 и 24 года. При обыске у них нашли ножи, кастеты, перцовые баллончики, а также нацистскую атрибутику. Суд назначил каждому из них 14 суток административного ареста.
Мужчин задержали в ходе рейда, направленного на выявление неонацистов. В правоохранительных органах уточнили, что в преддверии Дня Победы подобные мероприятия будут проводить чаще.
По данным СМИ, задержанным 20 и 24 года. При обыске у них нашли ножи, кастеты, перцовые баллончики, а также нацистскую атрибутику. Суд назначил каждому из них 14 суток административного ареста.
Мужчин задержали в ходе рейда, направленного на выявление неонацистов. В правоохранительных органах уточнили, что в преддверии Дня Победы подобные мероприятия будут проводить чаще.
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