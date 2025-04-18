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В Екатеринбурге появится памятник Суворову
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге планируют установить памятник Александру Суворову. Концепцию монумента и место его установки одобрила комиссия по топонимике. Об этом сообщил депутат городской думы от «Единой России» Дмитрий Сергин.
Памятник решено разместить на площади Кирова — в той её части, которая недавно получила название «Сквер имени дважды Героя Советского Союза Михаила Одинцова». Монумент планируют установить по оси проспекта Ленина, напротив входа в Суворовское военное училище.
В предыдущий раз вопрос об установке памятника знаменитому полководцу рассматривали на комиссии по топонимике в ноябре прошлого года — тогда проект не одобрили и решили отправить на доработку.
Памятник решено разместить на площади Кирова — в той её части, которая недавно получила название «Сквер имени дважды Героя Советского Союза Михаила Одинцова». Монумент планируют установить по оси проспекта Ленина, напротив входа в Суворовское военное училище.
В предыдущий раз вопрос об установке памятника знаменитому полководцу рассматривали на комиссии по топонимике в ноябре прошлого года — тогда проект не одобрили и решили отправить на доработку.
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