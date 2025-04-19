Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за эстафеты «Весна Победы»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В воскресенье, 27 апреля, в Екатеринбурге пройдёт спортивная эстафета «Весна Победы». Из-за мероприятия с раннего утра в центре города временно перекроют движение и ограничат парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 05:00 до 15:00 движение закроют на улице Пирогова — от Репина до Татищева. Дополнительные ограничения появятся с 08:00 до 14:30 рядом со стадионом «Екатеринбург Арена». В это время нельзя будет проехать:
- по нечетной стороне улице Татищева — от Мельникова до Репина;
- по четной стороне Ленина — от Репина до Московской;
- по Репина — от Татищева до Мельникова;
- по Попова — от Репина до Московской;
- по Малышева — от Репина до Московской.
Кроме того, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля парковка будет запрещена в пределах:
- улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева;
- по Пирогова — от Татищева до Крауля;
- по Ключевской — от Пирогова до Крылова;
- по Анри Барбюса — от Пирогова до Крылова.
С 05:00 до 15:00 движение закроют на улице Пирогова — от Репина до Татищева. Дополнительные ограничения появятся с 08:00 до 14:30 рядом со стадионом «Екатеринбург Арена». В это время нельзя будет проехать:
- по нечетной стороне улице Татищева — от Мельникова до Репина;
- по четной стороне Ленина — от Репина до Московской;
- по Репина — от Татищева до Мельникова;
- по Попова — от Репина до Московской;
- по Малышева — от Репина до Московской.
Кроме того, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля парковка будет запрещена в пределах:
- улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева;
- по Пирогова — от Татищева до Крауля;
- по Ключевской — от Пирогова до Крылова;
- по Анри Барбюса — от Пирогова до Крылова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
19 апреля 2025
19 апреля 2025
В Екатеринбурге 2,5 тысячи человек пробегут легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы
20 апреля 2025
20 апреля 2025