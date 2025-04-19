В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за эстафеты «Весна Победы»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 27 апреля, в Екатеринбурге пройдёт спортивная эстафета «Весна Победы». Из-за мероприятия с раннего утра в центре города временно перекроют движение и ограничат парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.С 05:00 до 15:00 движение закроют на улице Пирогова — от Репина до Татищева. Дополнительные ограничения появятся с 08:00 до 14:30 рядом со стадионом «Екатеринбург Арена». В это время нельзя будет проехать:- по нечетной стороне улице Татищева — от Мельникова до Репина;- по четной стороне Ленина — от Репина до Московской;- по Репина — от Татищева до Мельникова;- по Попова — от Репина до Московской;- по Малышева — от Репина до Московской.Кроме того, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля парковка будет запрещена в пределах:- улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева;- по Пирогова — от Татищева до Крауля;- по Ключевской — от Пирогова до Крылова;- по Анри Барбюса — от Пирогова до Крылова.