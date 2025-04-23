На трассе «Екатеринбург – Челябинск» ограничат движение из-за ремонта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 28 апреля на участке федеральной трассы М-5 «Урал», соединяющей Екатеринбург и Челябинск, введут временные ограничения. Работы пройдут на отрезке от Екатеринбурга до Кадниково — с 171-го по 191-й километр, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».В рамках ремонта планируется устройство новых слоёв износа. Из-за этого движение транспорта на 20-километровом участке будет организовано по одной полосе.«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом возможных затруднений. Будьте внимательными на дороге, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — говорится в сообщении управления.С 28 апреля на участке федеральной трассы М-5 «Урал», соединяющей Екатеринбург и Челябинск, введут временные ограничения. Работы пройдут на отрезке от Екатеринбурга до Кадниково — с 171-го по 191-й километр, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».В рамках ремонта планируется устройство новых слоёв износа. Из-за этого движение транспорта на 20-километровом участке будет организовано по одной полосе.«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом возможных затруднений. Будьте внимательными на дороге, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — говорится в сообщении управления.