В Свердловской области женщину осудили за шантаж подруги — но та её простила

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жительницу посёлка Лобва Новолялинского района признали виновной в вымогательстве денег у своей подруги. Об этом сообщил телеграм-канал судов Свердловской области.По данным суда, в июле 2024 года Елена Ч. узнала о сбережениях своей приятельницы Валентины и решила завладеть ими. Она придумала историю о якобы существующем компрометирующем видео, снятом в одном из заведений, за неразглашение которого злоумышленники требовали 60 тысяч рублей. Елена предложила поделить сумму пополам, и Валентина перевела ей 30 тысяч.Позже вымогательство продолжилось: Елена сообщила, что в Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные похитили её сына и угрожают ребёнку Валентины. Потерпевшая снова поверила и передавала деньги — суммы варьировались от 30 тысяч до 360 тысяч рублей. Затем появилась новая версия угроз, касающаяся уже жизни и здоровья самой Валентины и её семьи.Лишь в декабре 2024 года потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители разъяснили ей истинную картину происходящего.В суде Елена Ч. признала вину, раскаялась и полностью возместила ущерб. Валентина попросила не назначать бывшей подруге реальное лишение свободы. В итоге Верхотурский районный суд приговорил Елену Ч. к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 120 тысяч рублей.