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Пострадавшему грузчику компании Каменска-Уральского втрое увеличили компенсацию

19.15 Пятница, 25 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Свердловской области после апелляционного разбирательства увеличена сумма компенсации морального вреда в пользу работника, получившего тяжёлую травму при исполнении трудовых обязанностей. Решение принято после вмешательства прокуратуры города Каменска-Уральского.

Речь идет о происшествии на предприятии АО «Горвнешблагоустройство», где пострадавший работал грузчиком. Во время выполнения рабочих задач мужчина поскользнулся на неубранной скользкой поверхности и получил тяжёлые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и субдуральную гематому. При проверке обстоятельств ЧП было установлено, что причиной происшествия стали нарушения в обеспечении безопасных условий труда. И суд первой инстанции, признав вину работодателя, назначил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Однако данное решение не устроило ни самого пострадавшего, ни прокуратуру. Участвовавший в рассмотрении дела прокурор в порядке части третьей статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дал заключение о необходимости удовлетворения иска, указав, что размер присужденной суммы не соответствует тяжести последствий для здоровья работника. В связи с этим прокуратура направила апелляционное представление, а истец – апелляционную жалобу. В результате Свердловский областной суд пересмотрел решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского и увеличил размер компенсации морального вреда в три раза, до 600 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
16:58 За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга
16:32 В Екатеринбурге из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл» 71-й автобус изменит маршрут
15:49 Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
15:35 600 срезов эустомы из Китая уничтожат в Екатеринбурге
14:38 О сильном дожде в ночь на 26 апреля предупреждает свердловское МЧС
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13:34 В свердловских лесах вновь регистрируют пожары
13:11 Оставившего два города без света и телевидения жителя Кушвы лишили водительских прав
12:05 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
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10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:36 На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
20:20 В Каменске-Уральском мусоровоз вогнал неосторожного мальчика в кому
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