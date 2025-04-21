Пострадавшему грузчику компании Каменска-Уральского втрое увеличили компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области после апелляционного разбирательства увеличена сумма компенсации морального вреда в пользу работника, получившего тяжёлую травму при исполнении трудовых обязанностей. Решение принято после вмешательства прокуратуры города Каменска-Уральского.Речь идет о происшествии на предприятии АО «Горвнешблагоустройство», где пострадавший работал грузчиком. Во время выполнения рабочих задач мужчина поскользнулся на неубранной скользкой поверхности и получил тяжёлые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и субдуральную гематому. При проверке обстоятельств ЧП было установлено, что причиной происшествия стали нарушения в обеспечении безопасных условий труда. И суд первой инстанции, признав вину работодателя, назначил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.Однако данное решение не устроило ни самого пострадавшего, ни прокуратуру. Участвовавший в рассмотрении дела прокурор в порядке части третьей статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дал заключение о необходимости удовлетворения иска, указав, что размер присужденной суммы не соответствует тяжести последствий для здоровья работника. В связи с этим прокуратура направила апелляционное представление, а истец – апелляционную жалобу. В результате Свердловский областной суд пересмотрел решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского и увеличил размер компенсации морального вреда в три раза, до 600 тысяч рублей. Судебное решение вступило в законную силу.