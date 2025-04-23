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Дожди и сильный ветер ожидаются в входные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидаются дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют грозы и град.
В субботу, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, ночью на севере с мокрым снегом, на юге сильные и очень сильные, а также грозы и град, местами крупный. Температура воздуха на крайнем севере до -3°C, на севере 0...+5°C, на юге +5...+10°C. Днём в среднем +7...+12°C, на крайнем юге и юго-западе до +17°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью сильный дождь, гроза, +8...+10°C; днём дождь, +11...+13°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 12 м/сек.
В воскресенье, 27 апреля, в регионе ночью переменная облачность, кратковременный дождь, температура +1...+6°C. Днём на севере и в горах облачно с прояснениями, дождь; на юге, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в среднем +16...+21°C, на севере до +11°C, на крайнем севере до +6°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +4...+6°C, днём +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, ночью на севере с мокрым снегом, на юге сильные и очень сильные, а также грозы и град, местами крупный. Температура воздуха на крайнем севере до -3°C, на севере 0...+5°C, на юге +5...+10°C. Днём в среднем +7...+12°C, на крайнем юге и юго-западе до +17°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью сильный дождь, гроза, +8...+10°C; днём дождь, +11...+13°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 12 м/сек.
В воскресенье, 27 апреля, в регионе ночью переменная облачность, кратковременный дождь, температура +1...+6°C. Днём на севере и в горах облачно с прояснениями, дождь; на юге, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в среднем +16...+21°C, на севере до +11°C, на крайнем севере до +6°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +4...+6°C, днём +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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