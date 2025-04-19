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В Екатеринбурге из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл» 71-й автобус изменит маршрут
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменили 71-й автобусный маршрут. Всё из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл».
Вернуть остановку в маршрут автобуса обещают после того, как дорогу отремонтируют.
«Автобус, следующий по маршруту № 71 (Восточная – Уралниисхоз), временно прекратил заезд на остановку «ТРЦ Комсомолл». Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия на территории торгово-развлекательного центра»,
– говорится в сообщении мэрии.
Вернуть остановку в маршрут автобуса обещают после того, как дорогу отремонтируют.
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