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За год в Екатеринбурге собираются заменить 197 лифтов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют заменить лифтовое оборудование в 76 многоквартирных домах. Сделать это хотят до конца года.
Как рассказали на официальном портале города, глава уральской столицы Алексей Орлов утвердил перечень управляющих компаний, которые получат субсидии на замену лифтов.
Средства на замену лифтового оборудования выделили как из городского, так и из областного бюджетов. Остальную сумму, необходимую для замены лифтов, вносят сами горожане на условиях софинансирования.
Как рассказали на официальном портале города, глава уральской столицы Алексей Орлов утвердил перечень управляющих компаний, которые получат субсидии на замену лифтов.
«Список включает 52 компании и объединения собственников жилья. В общей сложности они заменят 197 лифтов в 76 многоквартирных домах»,
– говорят в мэрии.
Средства на замену лифтового оборудования выделили как из городского, так и из областного бюджетов. Остальную сумму, необходимую для замены лифтов, вносят сами горожане на условиях софинансирования.
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